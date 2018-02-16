وأفادت صحيفة "ماركا" أن مجموع ما قطعه لاعبو ريال مدريد أمام باريس سان جرمان هو 123.6 كيلومترا، وهي المسافة الأطول في موسم الفريق "الملكي".

وكان معدل المسافة المقطوعة لريال مدريد قبل مباراة الأربعاء لا يتجاوز 108 كيلومترات في المباراة الواحدة، وهو أقل من المسافة المقطوعة أمام سان جرمان بـ15 كم.

ويعني هذا الرقم أن كل لاعب في ر يال مدريد، قطع مسافة بمعدل كيلومترا إضافيا عما يقطعه عادة في مباريات الموسم.

وقطع الألماني توني كروس المسافة الأكبر أثناء اللقاء، وبلغت 13.4 كم، وتلاه الكرواتي لوكا مودريتش بـ12 كم، ثم المدافع ناتشو بمسافة 11.5 كم.

وحل النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو في المركز الثامن بين لاعبي الفريق من ناحية المسافة المقطوعة، حيث قطع 10.8 كم في المباراة.

ورغم تأثيره الكبير على نتيجة المباراة، قطع الإسباني ماركو أسينسيو 1.8 كم فقط بعد دخوله في الدقيقة 79.

وانتصر ريال في اللقاء بنتيجة 3-1، بانتظار لقاء العودة في باريس يوم السادس من مارس.