وقال مسؤولون، في القطاع الصحي الأميركي، وفق ما أوردت وكالة "رويترز"، الجمعة، إن احتمال إصابة البالغين الذين يتلقون تطعيما ضد الإنفلونزا يقل بنسبة 36 في المئة، بينما النسبة مرتفعة بين الأطفال وتصل إلى 59 في المئة.

وقال أحد المسؤولين في تصريحات صحفية إن على من لم يتلق التطعيم الحصول عليه، على الرغم من مرور وقت كبير على بدء الموسم، لأن "بعض الوقاية أفضل من عدمها".

وقالت آن شوكيت القائمة بأعمال مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 63 طفلا بالولايات المتحدة توفوا بسبب الإنفلونزا هذا الموسم، مشيرة إلى أن ثلاثة أرباعهم لم يلقحوا ضد المرض.

وأضافت "مازال موسم الإنفلونزا الحالي عنيفا وينطوي على تحد كبير في ظل ارتفاع معدلات التردد على الأطباء وارتفاع معدلات النقل إلى المستشفيات، وكل الدلائل تشير إلى أن نشاط الإنفلونزا عال ويرجح أن يستمر ذلك لأسابيع عدة مقبلة".

وذكرت أن معدل ظهور أعراض الإنفلونزا يقترب من ذلك الذي شهده عام 2009 حين انتشر فيروس "إتش1إن1"، موضحة أن جميع أنحاء البلاد لم تسلم من المرض في الفترة الماضية.

وقالت شوكيت إن تلقي التطعيم يعني الفارق بين الإصابة بأعراض بسيطة، والإقامة في المستشفى، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال والمسنين.