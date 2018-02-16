ونشرت شومر (36 عاما) بطلة فيلم (ترين تريك) 8 صور للعرس، منها واحدة يقف فيها الزوجان متشابكي اليدين ويتبادلان ابتسامة رومانسية وصورة أخرى ظهرت فيها الممثلة جنيفر لورنس وهي تطبع قبلة على جبهة شومر.

وقالت مجلة "بيبول" إن الاثنين تزوجا يوم الثلاثاء في حفل خاص بمدينة ماليبو الساحلية في لوس أنجلوس مشيرة إلى أنهما بدءا المواعدة قبل أشهر عدة.