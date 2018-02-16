ولم يصب أحد مساء الأربعاء في الانهيار الذي وقع في حي بالدونيا، لكن الأسر في المباني القريبة تم إجلاؤها على سبيل الاحتياط.

ونقلت "أسوشيتد برس" نقلا عن وكالة أنباء أنسا أن الادعاء يحقق مع مالك عقار وشركة تقوم بالبناء في الطريق، الخميس.

وزارت عمدة روما فرجينيا راجي الموقع وأكدت على أن الحفرة، التي بدا أنها أخذت نصف الطريق، حدثت في موقع إنشاءات نشط، وأن الموقف تحت السيطرة.