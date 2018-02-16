وأنهت عقود خام القياس العالمي جلسة التداول منخفضة 3 سنتات لتبلغ عند التسوية 64.33 دولار للبرميل بينما صعدت عقود الخام الأميركي 74 سنتا، أو 1.22 بالمئة، إلى 61.34 دولار للبرميل.



وأدت هذه التحركات للأسعار إلى خفض علاوة برنت على خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.



وأبدى متعاملون استغرابهم من أن هبوط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ أواخر يناير، لم يدفع عقود برنت للصعود.