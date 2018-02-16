وزاد الذهب في السوق الفورية 0.26 في المئة إلى 1354.21 دولارللأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعدما صعد إلى 1357.08 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 25 يناير.



وكان المعدن النفيس قفز 1.6 بالمئة الأربعاء مسجلا أكبر مكاسب ليوم واحد منذ مايو 2017.



وتراجعت العقود الأميركية للذهب تسليم أبريل 2.70 دولار،أو 0.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 1355.30 دولار للأوقية.



وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات 0.53 بالمئة إلى 88.645، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياته في حوالي أسبوعين عند 88.585.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.01 بالمئة إلى16.87 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 16.98 دولار.



وانخفض البلاتين 0.06 بالمئة إلى 996.00 دولارا للأوقية بعد أن قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 1007.10 دولار وهو أعلى مستوى في أسبوعين.



وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1012.50 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى في أسبوع عند 1020.90 دولار.