وفاز الترجي على النجم في لقاء "كلاسيكو" تونس على ملعب رادس في ضواحي العاصمة بنتيجة 3-2، لكن المباراة توقفت مرتين بسبب أحدث شغب.



وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية، أن "جمهور الترجي" ألقى بأشياء على الشرطة. وأشار إلى إصابة 38 شرطيا، نقل 19 منهم إلى المستشفى للعلاج.



هذا النوع من الحوادث ليس جديدا في كرة القدم التونسية، إذ سجلت مشاهد عنف عدة في السنوات الأخيرة.