وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أبلغ المجلس الثلاثاء في رسالة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس قراره تعيين غريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن خلفا للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي رفض البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته.



وكانت لدى أعضاء مجلس الأمن الدولي مهلة تنتهي الخميس في الساعة 17,00 (22,00 ت غ) للاعتراض على هذا التعيين. وقد وقع الخيار على الوسيط البريطاني بعد أسابيع من المشاورات، بحسب دبلوماسيين.



ولم يتوصل ولد الشيخ أحمد الذي عيّن في أبريل 2015 إلى أي نتيجة لإنهاء النزاع في اليمن، وأبلغ الأمم المتحدة أنه لا ينوي البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية في فبراير 2018.



وكان جمال بن عمر سلف المبعوث الموريتاني استقال في أبريل 2015 بعد فشل جهود دامت أربع سنوات للتوصل إلى عملية سياسية انتقالية.



وفي رسالته إلى مجلس الأمن قال غوتيريش، إن غريفيث الذي يدير مؤسسة "المعهد الأوروبي للسلام" ومقرها في بروكسل، يتمتع "بخبرة طويلة في حل النزاعات والتفاوض والتوسط والشؤون الإنسانية".