وقال البيت الأبيض إن هذا الهجوم الذي شنه الجيش الروسي في يونيو 2017 "غير مسؤول وعشوائي، وستكون له عواقب دولية".
وسربت صحيفة واشنطن بوست، أن وكالة الاستخبارات المركزية توصلت في نوفمبر الماضي أن روسيا هي المسؤولة عن الهجوم.
والبيان الأميركي، هو إدانة لروسيا عن الهجوم الإلكتروني الكبير الذي بدأ في أوكرانيا وامتد عبر العالم وطال شركات عالمية كبرى، ويضرب غالبا الأجهزة التي تعمل بأنظمة أندرويد.
واستهدف البرنامج الشركات التي تقوم بأعمال تجارية مع أوكرانيا، ومن ضمنها شركة الدواء الأميركية ميرك، وشركة الشحن الدنماركية ميرسك، وشركة تي إن تي لخدمات البريد السريع، وكلف المنظمات مئات الملايين من الدولارات.
ومن بين الشركات العالمية الكبرى التي تضررت جراء الهجوم المعلوماتي، مجموعة النفط العملاقة الروسية "روسنفت" وشركة الإعلانات البريطانية "دبليو بي بي" والشركة الصناعية الفرنسية "سان غوبان".
وفي أوكرانيا الدولة الأكثر تضررا بالهجوم، تأثرت المعاملات المصرفية وتحدثت السلطات عن هجوم غير مسبوق.
واتهم وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون روسيا "بتقويض الديمقراطية وتدمير سبل العيش من خلال استهداف البنية التحتية الحيوية وعسكرة المعلومات" بهجمات سيبرانية مؤذية.
وتعتبر روسيا مصدر فيروس الفدية "رانسوموير" الذي وصل إلى آلاف الحواسيب في العالم وتسبب باضطرابات في عدد كبير من الشركات المتعددة الجنسيات والهياكل الأساسية الحساسة مثل أجهزة التحكم بموقع كارثة تشيرنوبيل النووية ومرافئ بومباي وأمستردام.
ونفى الكرملين "بشكل قاطع" الخميس اتهامات وجهتها بريطانيا بأنها مصدر الهجوم الإلكتروني "نوتبيتيا".
وصرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمام الصحافيين الخميس "ننفي بشكل قاطع هذا النوع من التصريحات. نرى أنها مجردة من الأدلة ولا أساس لها. إنها ليست إلا استمرار لحملة الكراهية ضد الروس".
وكان وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية طارق أحمد أعلن في بيان الخميس أن "الحكومة البريطانية تحمّل الحكومة الروسية والجيش الروسي تحديدا، مسؤولية الهجوم الإلكتروني المدمر نوتبيتيا في يونيو 2017".
حقيقة استراتيجية "الأنف الدامي" الأميركية ضد كوريا الشمالية
وحسب أسوتشيدبرس، فإن الرسالة ربما تبطل التكهنات بأن ترامب يفكر في القيام بعمل عسكري محدود لإثبات عزيمة الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية دون إثارة صراع أوسع.
وتعتبر هذه الاستراتيجية على نطاق واسع خطرة بالنظر إلى قدرة الشمال على إلحاق انتقام مدمر بكوريا الجنوبية حليف الولايات المتحدة.
وأبلغ مسؤول بارز بالإدارة الأمبركية، والذي حضر جلسة لمجلس الشيوخ الخميس، النواب بأنه لم يتم اعتماد نهج "الأنف الدامي"، وفقا لعضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي جيان شاهين وعن الحزب الجمهوري جيمس ريش.
وأكد المسؤول روايات أعضاء المجلس فيما قالت شاهين للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والتي تدرس تعيين سوزان ثورنتون مرشحة ترامب لمنصب كبير دبلوماسي الولايات المتحدة لشؤون شرق آسيا، قالت إن البيت الأبيض "أوضح بشدة أنه لا توجد استراتيجية أنف دامي لتوجيه ضربة لكوريا الشمالية".
وبدوره قال ريش؛ "لقد قيل لنا بوضوح من قبل أشخاص في الإدارة بأنه لا يوجد شيء مثل استراتيجية أنف دامي، وإنهم لم يتحدثوا عنها، ولم يسبق لهم أن درسوها، ولم يستخدموا هذا المصطلح مطلقا، كما أنه ليس شيئا يجب أن تم التحدث عنه".
وأكدت ثورنتون أن الإدارة تتبع سياسة "الحد الأقصى من الضغط" عبر العقوبات لدفع كوريا الشمالية للجلوس على طاولة المفاوضات بينما تبقي الخيارات العسكرية مطروحة للقضاء على أسلحتها النووية.
وأضافت قائلة؛ "إننا نفضل تحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية من خلال تسوية دبلوماسية، بيد أننا سنصل إلى هذا الهدف بطريقة أو بأخرى ".
كان ترامب قد تعهد بمنع كوريا الشمالية من إكمال صنع صاروخ بعيد المدى يمكن أن يصل إلى البر الرئيسي الأميركي.
ودفعت سرعة وتيرة اختبارات الأسلحة لدى الشمال في العام الماضي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إلى قول إن البلاد قد تكون على بعد أشهر فقط من الهدف.
وظهر مصطلح "الأنف الدامي" في صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية في عددها الصادر في ديسمبر الماضي، حينما نقلت عن مصادر لم تسمها قولها إن البيت الأبيض عزز "بشكل كبير" استعداده للتوصل إلى حل عسكري لأن الدبلوماسية لم تنجح.
وكان فيكتور تشا، وهو خبير في شؤون كوريا مقره في واشنطن وكان يعتبر منذ فترة طويلة اختيار ترامب ليصبح سفيرا للولايات المتحدة لدى كوريا الجنوبية، قد أشار إلى المصطلح في تعليق قبل أسبوعين، حين قال إن بعض المسؤولين في الإدارة يدرسون عملا عسكريا وقائيا ضد كوريا الشمالية.
وحذر تشا من تعرض آلاف الأميركيين للخطر في كوريا الجنوبية والبدء في حرب نووية.
ولم يتضح بعد ما إذا كان تشا قد تمت الموافقة على تعيينه سفيرا بسبب خلافات سياسية مع البيت الأبيض أو مشكلات تتعلق بتصريحه الأمني.
وقد قيم مسؤولو الاستخبارات الأميركية هذا الأسبوع خطر نشوب نزاع مع كوريا الشمالية اليوم أكثر من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة.
كما توقع تقرير واسع النطاق للاستخبارات أن تجري كوريا الشمالية المزيد من التجارب الصاروخية هذا العام وترفض التفاوض حول قدراتها النووية.
تراجعت حدة التوتر إلى حد ما على شبه الجزيرة الكورية المنقسمة في الأسابيع الأخيرة حيث أبدت الكوريتان انفتاحا دبلوماسيا بإلهام من مشاركتهما المشتركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في كوريا الجنوبية.
وأشارت الولايات المتحدة إلى انفتاح على محادثات مع كوريا الشمالية لكنها ما زالت حذرة من نواياها.
ولم تعلن بيونغاينغ استعدادها لمشاركة واشنطن.
اليونان: استفزازات تركيا ببحر إيجه تستهدف الاتحاد الأوروبي
وإذ دعا تركيا إلى احترام "القواعد الأساسية للقانون الدولي" أكد تسيبراس أن "الاستفزازات ضد الحقوق السيادية لبلد عضو في الاتحاد الأوروبي تستهدف أيضا كل الاتحاد الأوروبي".
وذكر بأن الحدود البحرية لليونان "هي أيضا حدود الاتحاد الأوروبي".
وزار تسيبراس مقر شرطة الموانىء قرب أثينا بعد أن تضررت إحدى سفنها الدورية إثر اصطدامها ليل الاثنين الثلاثاء بسفينة دورية تركية شرق بحر إيجه قرب جزيرة متنازع عليها بين البلدين. ولم يصب أي من أفراد الطاقم بجروح.
وأفادت السلطات اليونانية، أن السفينة التركية أجرت "مناورات خطيرة" في المياه اليونانية في انتهاك للقواعد البحرية قرب جزيرة إيميا غير المأهولة.
وقال تسيبراس "شرطة الموانىء اليونانية تجد نفسها يوميا في الخط الأول لضمان أمن حدودنا البحرية بالتعاون الوثيق مع وكالة فرونتكس الأوروبية لأمن الحدود التي تقوم بأكبر عملية لها في بحر إيجه".
وتم شراء السفينة اليونانية بأموال أوروبية لمراقبة المياه اليونانية والحدود الأوروبية التي يرغب آلاف اللاجئين والمهاجرين في الوصول إليها.
وأبلغ وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس الأربعاء الحلف الأطلسي بالحادث خلال اجتماع في مقره في بروكسل.
و"احتجت" أثينا الثلاثاء لدى أنقرة داعية إلى "وضع حد لأعمال لا تساهم في تطوير العلاقات الثنائية وتضرب الاستقرار الإقليمي".
وفي اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره التركي بن علي يلديريم بمبادرة من الأخير، قال تسيبراس، إن "مثل هذا السلوك يقوض العلاقات اليونانية-التركية والتركية-الأوروبية".
ووقع الحادث على خلفية تجدد التوتر بين تركيا وجيرانها الأوروبيين بعد تحذيرات رجب طيب أردوغان من استكشاف الغاز في المياه القبرصية.
غوانتانامو "جاهز" لاستقبال نزلاء جدد
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الفائت في خطابه الأول عن حال الاتحاد أنه وقّع مرسوما يقضي باستمرار معتقل غوانتانامو، ليسدل بذلك الستارة على المحاولات الفاشلة والعديدة التي بذلها سلفه باراك أوباما لإغلاق هذا السجن العام 2009.
وأبلغ الأدميرال كورت تيد قائد القيادة الجنوبية في الجيش الأميركي والتي تشمل معتقل غوانتانامو النواب في الكونغرس "لدينا 41 معتقلا الآن. نحن جاهزون لاستقبال المزيد إذا أرسلوا إلينا".
وأضاف "حتى اليوم، لم نتلق أمرا عسكريا بأن معتقلين جددا في طريقهم إلينا. لكن من مسؤولياتنا دمجهم بشكل فعال".
ويناقش مسؤولون عسكريون أميركيون علنا مصير معتقلي تنظيم داعش، وخصوصا المقاتلين الأجانب الذين تعتقلهم ميليشيات تدعمها الولايت المتحدة في شمال سوريا.
وفي خطابه، أوضح ترامب أنه "في كثير من الحالات" فإن غوانتانامو سيكون مكان اعتقال "الإرهابيين" من تنظيمي داعش والقاعدة.
وكان الجيش الأميركي استحدث معتقل غوانتانامو في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن في غمرة الحرب على الإرهاب التي شنها الرئيس الجمهوري إثر اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وسجن في المعتقل منذ افتتاحه العام 2002 في قاعدة أميركية في خليج غوانتانامو في كوبا 800 شخص بتهم تتعلق بالإرهاب.
وتعهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بإغلاق هذا السجن الذي ارتبط اسمه بالحرب على الإرهاب والتعذيب والتوقيف العشوائي، لكنه أنهى ولايتيه من دون تحقيق ذلك. ويضم المعتقل اليوم 41 شخصا ولم ينقل إليه أي معتقل جديد منذ العام 2008.