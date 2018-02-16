النساء يحصدن أهم الجوائز في "نيو ميوزيكال إكسبرس"
وتوجت المغنية النيوزلندية لورد بجائزة أفضل فنانة عالمية، بينما توج فريق "حايم" المؤلف من ثلاث شقيقات من كاليفورنيا بجائزة أفضل فريق عالمي. وحصلت مغنية الراب ستيفلون دون على جائزة أفضل فنانة جديدة.
وقالت دانييل حايم: "نحن سعداء بحق لأننا هنا. أشعر أنه رغم ترشيح الكثير من النساء فإن غالبية حفلات توزيع الجوائز لا تمثل النساء"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
ورحبت شيرلي مانسون، المغنية الرئيسية في الفريق البريطاني غاربدج، والتي كُرمت أيضا أثناء الحفل، بالتركيز في الآونة الأخيرة على معاملة النساء في قطاع الترفيه، الذي تقوده حملة "مي تو" على مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن "نيو ميوزيكال إكسبرس" هي مطبوعة بريطانية معنية بالموسيقى، تأسست في الخمسينيات من القرن الماضي، وكانت تتمتع بتأثير كبير خلال أواخر القرن العشرين.
بالفيديو.. أطعمة مجمدة لحيوانات "مدللة" في البيرو
وتضع حديقة حيوان باركي دي لاس لينداس في ليما هذا في الاعتبار لذلك تقدم نظاما غذائيا جديدا لحيواناتها في أشد أوقات الصيف حرارة.
لذلك تتناول الدببة في الحديقة عشاء عبارة عن بطيخ وفواكه أخرى مجمدة في حين تُقدم للنمور قطع من اللحوم المجمدة في الدم.
وقالت الحارسة في الحديقة غريسيا غوتيريز إن برنامج الطعام المجمد هو جزء من برنامج لرعاية الحيوانات يهدف إلى الحد من الضغط الذي تتعرض له في الأسر داخل الأقفاص.
وأضافت أن الولائم المجمد تقدم لهم مرتين أو ثلاث مرات شهريا خلال أشهر الصيف.
وقالت حديقة الحيوان إن الهدف من ذلك هو تحفيز مختلف الحواس البدنية والإدراكية والخاصة بالتغذية من خلال برنامج الأطعمة المجمدة.
"جيمس بوند" يعرض سيارته للبيع لدعم الفقراء
والسيارة التي ستعرض من طراز محدود العدد صنعتها له شركة أستون مارتن خصيصا قبل أربعة أعوام. وعلى مدى ما يقرب من 50 عاما ظهرت سيارات أستون مارتن في أفلام جيمس بوند بطرز مختلفة.
وسيارة كريغ الشخصية من طراز فانكويش صنعت منها أستون مارتن 100 سيارة فقط عام 2014 احتفالا بمرور 100 عام على إنشائها.
وقالت بيكي مجواير مديرة مزاد "ذا إكسيبشنال سيل" الذي تقيمه دار كريستيز في مقابلة "هذا بحق تقدير كبير لتاريخه المهني... ما أضافه إلى شخصية بوند لاقى استحسانا كبيرا من الشركة وأعداد مهولة من محبيه".
وسيخصص عائد المزاد لصالح منظمة (ذا أوبورتيونيتي نتويرك) الخيرية، ومقرها نيويورك، التي تساعد الطلبة في المجتمعات الفقيرة على تحقيق أهدافهم الجامعية والمهنية. وكريغ وزوجته الممثلة ريتشل وايس عضوان في مجلس إدارة هذه المنظمة.
وتتراوح قيمة السيارة بين 400 ألف و600 ألف دولار. وستعرض في معرض كريستيز في لوس أنجلوس في الفترة من 27 فبراير حتى الثالث من مارس ثم تنقل إلى نيويورك حيث سيقام المزاد يوم 20 أبريل، ضمن مزاد سنوي لدار كريستيز تحت اسم (ذا إكسيبشنال سيل).
وأعلن كريغ العام الماضي أنه سيلعب دور جيمس بوند للمرة الأخيرة في فيلم من المتوقع أن يعرض في دور السينما الأميركية في الثامن من نوفمبر 2019.