وكان المهاجم الهولندي البالغ من العمر 24 عاما يتعافى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها قبل انتقاله من أيندهوفن الشهر الماضي في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 14.1 مليون جنيه إسترليني (19.8 مليون دولار).



وعاد لوكاديا إلى التدريبات في وقت سابق هذا الشهر وظهر في التشكيلة لأول مرة كبديل لم يتم الاستعانة به في مباراة انتهت بالتعادل 1-1 مع مضيفه ستوك سيتي في الدوري الممتاز مطلع الأسبوع الجاري.

وأبلغ هيوتون مؤتمرا صحفيا "سيلعب يورغن أساسيا أمام كوفنتري".

وتابع "تعاقدنا معه ليمنحنا الخيارات التي نحتاجها في الخط الأمامي. نرغب في مساعدته على التأقلم ومنحه فرصة للعب وتسجيل الأهداف".

وأضاف "أي لاعب يرغب في دخول التشكيلة يتعين عليه العمل بكل قوة لكنه سجل بالفعل العديد من الأهداف هذا الموسم ولذلك تعاقدنا معه. لقد تعافى تماما من الإصابة وسترفع مشاركته من مستوى لياقته البدنية وستمنحه الفرصة للانسجام أكثر مع الفريق من خلال مباراة رسمية وليس التدريبات".

ويحتل برايتون حاليا المركز 14 في الدوري وحقق انتصارا واحدا فقط في آخر ثماني مباريات ليبتعد بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

ويعتقد هيوتون أن بلوغ الفريق للدور الخامس في كأس الاتحاد ساعد التشكيلة على الاحتفاظ بروح إيجابية في فترة صعبة يمر بها النادي بسبب النتائج.

وذكر "نعلم أن كوفنتري سيقاتل بكل قوة لكن أمامنا فرصة سانحة. نحن سعداء بالاستمرار في المسابقة".

ويستضيف برايتون منافسه كوفنتري المنتمي للدرجة الرابعة وهو أقل الفرق تصنيفا التي لا تزال تنافس في النسخة الحالية.