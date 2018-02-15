وقال التحالف إنه شن 4 غارات على أهداف ومواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي على مشارف منطقة مسورة في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وفي محافظة مأرب، شنت مقاتلات التحالف العربي 3 غارات وتقصف مخازن أسلحة وذخيرة لميليشيات الحوثي في مديرية صرواح.

كما تم شن غارتين جويتين على تجمعات لميليشيات الحوثي شرق مديرية التحيتا، و4 غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في مديرية الجراحي، بالإضافة إلى غارة جوية استهدفت منصة إطلاق صواريخ في مدينة الحديدة.

أما عدد الغارات الجوية في صعدة فبلغ 11، من بينها 5 غارات استهدفت مواقع للحوثيين في منطقة البقع في مديرية كتاف، و6 على أهداف للحوثيين في منطقة مندبة في مديرية باقم.

وشهدت محافظة حجة أكبر عدد من الغارات، حيث شنت مقاتلات التحالف العربي 37 غارة جوية على أهداف وتعزيزات عسكرية في مديريتي حرض وميدي.

واستهدفت 3 غارات مواقع للحوثيين في مديرية خدير و3 غارات أيضا في مديرية الصلو بتعز.