ووقع الاشتباك، الخميس، في منطقة ريفية بجمهورية داغستان في منطقة القوقاز، والتي تشهد عنف مسلح بشكل متكرر.

وقالت اللجنة في بيان إن عناصر من قوات الأمن حاصرت المسلحين وفتحت النار عليهم بعد عدم استجابتهم لأوامر بإلقاء أسلحتهم.

ولم يشر البيان إلى الجهة التي يعمل بها الضابط القتيل.

وتعتبر داغستان منطقة ذات غالبية مسلمة وتقع بين الشيشان وبحر قزوين.

وبعد حربين انفصاليتين في الشيشان المجاورة، انتشر تمرد متطرف في داغستان حيث يشيع تبادل إطلاق النار بين المسلحين والشرطة.