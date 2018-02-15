وذكر المصدر أن الحادث وقع بمنطقة مديلة الواقعة جنوب مقر بلدية فركان، بولاية تبسة، الأربعاء.

وتم نقل جثامين الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث.

وعلى إثر العملية الإجرامية، انتشرت وحدات من الجيش الشعبي الوطني، وباشرت عملية تمشيط واسعة بحثا عن العناصر الإجرامية، التي قامت بزرع اللغم بإحدى المسالك التي تمر عليها دوريات الجيش بالقرب من الجبل الأبيض.

ويشكل الجبل الأبيض في الجزائر قاعدة خلفية لمختلف المجموعات الإرهابية، حسب "الشروق".