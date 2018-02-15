وتم خلال المؤتمر عرض مجموعة من الصور واللقطات التي قال المنظمون إنها تشكل إدانة لقطر وتورطها في تمويل جهات تعتبر إرهابية من قبل مجموعة من الدول.

وطلب بعض المشاركين فرض عقوبات مالية على شخصيات قطرية، فيما طالب آخرون بإلغاء تنظيم قطر لنهائيات كأس العالم عام 2022.

وشارك في المؤتمر عدد كبير من أفراد الجاليات العربية والمسلمة بألمانيا، إضافة إلى خبراء عرب وأجانب من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

وتسببت الأنشطة القطرية الداعمة للإرهاب في قلق أوروبي خاصة بسبب تلقي جمعيات متشددة في أوروبا أموالا قطرية.

مؤتمر بالبرلمان الأوروبي

وقبل أسبوعين، نظم مركز بروكسل للأبحاث مؤتمرا في البرلمان الأوروبي، حول أزمة قطر وتمويل الإرهاب، بمشاركة عدد من خبراء مكافحة الإرهاب.

وناقش الخبراء وصانعو القرار الاستراتيجيات ذات الصلة لمكافحة التحديات العالمية مثل آليات الشفافية ومكافحة الفساد والتوجيه الأوروبي الجديد لمكافحة غسل الأموال.

وشارك في المؤتمر رئيس فرع مكافحة الإرهاب في مكتب الشؤون الخارجية الأوروبية، جون غات راتر، ومدير البرامج في مجموعة الأزمات الدولية يوست هيلترمان، وخبير الجرائم المالية وتمويل الإرهاب في المفوضية الأوروبية جاك شيكلر، ورئيس مجلس إدارة مركز هداية علي راشد النعيمي، ومديرة البرامج في مركز بروكسل الدولي كايت جاكسون، وعضوة البرلمان الأوروبي رشيدة داتي.