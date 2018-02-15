وغرد ترامب صباح الخميس قائلا: "مؤشرات عديدة كانت تفيد بأن مطلق النار في فلوريدا كان مختلا عقليا طرد من المدرسة لسلوكه السيء غير المسؤول. كان جيرانه ورفاقه في المدرسة يعلمون أنه يطرح مشكلة كبيرة. يجب دائما إبلاغ السلطات بهذه الأمور!".

ولم يتطرق ترامب قط إلى مشكلة الأسلحة النارية، في حين استخدم مطلق النار نيكولاس كروز (19 عاما) بندقية هجومية (آي آر-15) ومخازن رصاص عدة عندما دخل إلى مدرسة مارغوري ستونمان داغلاس قبل انتهاء الحصص الدراسية.

وهذا الحادث هو الأسوأ في مدرسة منذ مقتل 20 تلميذا و6 راشدين في ساندي هوك في 14 ديسمبر 2012.