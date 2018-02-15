وقال السخيري معللا قراره "سبق لي أن دافعت عن ألوان منتخب تونس في الفئة العمرية تحت 19 عاما وفي المنتخب الأولمبي. أما بالنسبة إلى المنتخب الأول، فكنت في اتصال دائم مع المسؤولين في الاتحاد لكن كنت أريد اتخاذ الوقت المناسب لأقوم بخياري"، وفق ما أوردت "فرانس برس" الخميس.

وأضاف "اليوم، اتخذت قراري وأنا جاهز لتحمل مسؤولياتي على صعيد النادي والمنتخب. حتى الآن، كنت أركز كل اهتمامي على فريقي حيث كان يتعين علي أن افرض نفسي".

وتخرج السخيري (22 عاما) من أكاديمية مونبلييه وقد أشركه المدرب فريديريك هانتس للمرة الأولى عام 2016، قبل أن يفرض نفسه أساسيا في الموسمين الأخيرين في مركز لاعب الوسط الدفاعي حيث لعب في صفوفه 73 مباراة في الدوري الفرنسي وسجل 4 أهداف.

وكشف السخيري بأنه لم يحصل على أي ضمانات من قبل مدرب المنتخب التونسي نبيل معلول في ما يتعلق بمشاركته في نهائيات كأس العالم، وقال في هذا الصدد "بالنسبة إلى أي لاعب كرة القدم في العالم، فإن المشاركة في كأس العالم هي الحلم الأكبر. لكن التزامي لا يتلخص بهذا الأمر وحده".

وتخوض تونس غمار النهائيات للمرة الخامسة في تاريخها وهي ستلعب في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات إنجلترا وبلجيكا وبنما.