وتسمح التدابير التي اتخذها البنك المركزي الإيراني للمصارف المحلية بأن تفتح في مهلة أسبوعين حسابات إيداع لسنة بمعدلات فائدة تصل إلى 20 في المئة بدلا من 15 في المئة، النسبة المعمول بها سابقا.

ويسعى البنك المركزي من خلال هذا الإجراء إلى تشجيع الإيرانيين على الاحتفاظ بأموالهم في النظام المصرفي عوضا عن شراء دولارات أو عملات أجنبية أخرى، وفقا لما نقلته فرانس برس عن وسائل إعلام إيرانية.

يشار إلى أن الريال الإيراني كان قد خسر خلال الشهور الستة الماضي نحو 25 في المئة من قيمته مقابل الدولار الأميركي.

وبجانب تدابير المصرف المركزي، أغلقت السلطات الإيرانية حسابات مصرفية لما يزيد على 775 شخصا، اعتبرتهم مسؤولين عن إثارة الاضطرابات في أسواق الصرف، مشيرة إلى أنهم تداولوا ما يعادل 200 تريليون ريال أو ما يزيد قليلا على 4 مليارات دولار، بينما اعتقلت قرابة 90 متعاملا بالعملات.

وبعد التوقيفات والتدابير التي أعلنها البنك المركزي، شهد الريال تحسنا طفيفا الخميس بمواجهة الدولار ليصل إلى 47400 ريال للدولار الواحد مقابل 50000 ريال الأربعاء.

وكان الدولار يساوي 9200 ريال إيراني في العام 2010، لكن تشديد العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي اعتبارا من نهاية 2011، أدى إلى تراجع العملة الإيرانية، إلى أن وصل إلى 47800 الأربعاء.

يذكر أن سعر صرف الريال الإيراني في ديسمبر 2016 تراجع بصورة كبيرة، حيث خسر نحو 19 في المئة، أي أن التراجع الحالي للريال مقابل الدولار يعد مستوى قياسيا جديدا.