وتضع حديقة حيوان باركي دي لاس لينداس في ليما هذا في الاعتبار لذلك تقدم نظاما غذائيا جديدا لحيواناتها في أشد أوقات الصيف حرارة.

لذلك تتناول الدببة في الحديقة عشاء عبارة عن بطيخ وفواكه أخرى مجمدة في حين تُقدم للنمور قطع من اللحوم المجمدة في الدم.

وقالت الحارسة في الحديقة غريسيا غوتيريز إن برنامج الطعام المجمد هو جزء من برنامج لرعاية الحيوانات يهدف إلى الحد من الضغط الذي تتعرض له في الأسر داخل الأقفاص.

وأضافت أن الولائم المجمد تقدم لهم مرتين أو ثلاث مرات شهريا خلال أشهر الصيف.

وقالت حديقة الحيوان إن الهدف من ذلك هو تحفيز مختلف الحواس البدنية والإدراكية والخاصة بالتغذية من خلال برنامج الأطعمة المجمدة.