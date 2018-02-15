وأعلن رئيس المحكمة الدستورية مغوينغ مغوينغ وسط تصفيق النواب الذين عقدوا جلسة استثنائية للبرلمان أن سيريل رامافوزا رئيس حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم "انتخب بحسب الاصول، رئيسا لجمهورية جنوب افريقيا".

وفي غياب منافسين اعلن مغوينغ رئيس المحكمة الدستورية سيريل رامافوزا رئيسا للجمهورية دون اجراء تصويت.

واومأ الرئيس الجديد الجالس في الصفوف الاولى في القاعة، براسه محييا الحضور بابتسامة عريضة عند اعلان النتيجة.

ومنذ توليه رئاسة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في ديسمبر 2017، سعى سيريل رامافوزا (65 عاما) للتخلص بأسرع ما يمكن من جاكوب زوما المتربط اسمه بعدة فضائح فساد.

وينهي انتخاب رامافوزا رئيسا للدولة ازمة سياسية نجمت عن تعنت زوما ورفضه التنحي.

وبعد أسابيع من التردد، طلب الحزب الحاكم الثلاثاء استقالة زوما.

وأعلن زوما عن هزيمته وتخليه عن الحكم مساء الأربعاء وذلك بعد أن أعلن المؤتمر الوطني الأفريقي عن تقديم مذكرة حجب ثقة في البرلمان.