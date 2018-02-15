واقترنت التغييرات التي أعلنتها أكبر شركة للوجبات السريعة في العالم، بوضع حدود عالمية للسعرات الحرارية والصوديوم والدهون المشبعة والسكر المضاف، لأول مرة عند التصنيع في وجبات "هابي ميل".

وكانت جهات استشارية وأصحاب امتيازات البيع قد أوضحوا أن وجبات "هابي ميل" تحقق 15 في المائة تقريبا من مبيعات ماكدونالدز في الولايات المتحدة.

وتهدف ماكدونالدز بحلول عام 2022 إلى أن تحتوي نصف وجبات الأطفال على الأقل التي تقدمها في أنحاء العالم على 600 سعر حراري أو أقل، و10 في المائة من سعرات الدهون المشبعة، و650 ملغم من الصوديوم، و10 في المائة من سعرات السكر المضاف عند الإنتاج.

وستواصل مطاعم السلسلة في الولايات المتحدة تقديم البرغر بالجبن في وجبات الأطفال عند الطلب، لتحفيز العملاء على تغيير سلوكهم الغذائي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

واتخذت الشركة قرارا مماثلا بالنسبة للمشروبات الغازية في وجبات الأطفال في 2013، مما أدى لاختيار بعض العملاء الماء أو الحليب أو العصير بدلا منها.

وقالت ماكدونالدز إنها ستخفض السعرات الحرارية والصوديوم في وجبة "ماك ناغت مايتي ميل" التي تحتوي على ست قطع من الدجاج وتقدم لأطفال أكبر سنا، وذلك بتقليل حصة البطاطا المقلية إلى النصف.

وتخطط ماكدونالدز أيضا لزيادة الأسواق التي تعرض فيها تقديم كتب بدل اللعب التي تكون مع وجبة الأطفال من 20 إلى 100 سوق بحلول 2019.

وكانت الشركة قد تعرضت لانتقادات شديدة في السابق لاستخدامها اللعب للترويج للوجبات.