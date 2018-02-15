وقالت الشركة إن جميع المكونات طبيعية ولا تضر بالصحة، وتحتفظ الشركة بسر صناعتها.

فبعد أكثر من ثمانين عاما على اختراع الشوكولا البيضاء، التفت الأنظار في سبتمبر إلى الشوكولا الوردية التي أتى إنتاجها نتيجة بحث طويل.

وبعد أقل من خمسة أشهر طرح في السوق هذا المنتج بالاستعانة بقوة مجموعة "نستلة" في مجال التسويق وهو بات متوافرا في اليابان وكوريا الجنوبية.

ويترك هذا الشوكولا مذاق فاكهة في الفم قريب من توت العليق.

وسوق الشوكولا في اليابان تقدر بحوالي خمسة مليارات دولار، ويعشق مستهلكوها هنا كل ما هو جديد كما يشهد على ذلك الأنواع الكثيرة المختلفة مثل "شوكولا الشاي الاخضر".