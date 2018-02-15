وتوجت المغنية النيوزلندية لورد بجائزة أفضل فنانة عالمية، بينما توج فريق "حايم" المؤلف من ثلاث شقيقات من كاليفورنيا بجائزة أفضل فريق عالمي. وحصلت مغنية الراب ستيفلون دون على جائزة أفضل فنانة جديدة.

وقالت دانييل حايم: "نحن سعداء بحق لأننا هنا. أشعر أنه رغم ترشيح الكثير من النساء فإن غالبية حفلات توزيع الجوائز لا تمثل النساء"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ورحبت شيرلي مانسون، المغنية الرئيسية في الفريق البريطاني غاربدج، والتي كُرمت أيضا أثناء الحفل، بالتركيز في الآونة الأخيرة على معاملة النساء في قطاع الترفيه، الذي تقوده حملة "مي تو" على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن "نيو ميوزيكال إكسبرس" هي مطبوعة بريطانية معنية بالموسيقى، تأسست في الخمسينيات من القرن الماضي، وكانت تتمتع بتأثير كبير خلال أواخر القرن العشرين.