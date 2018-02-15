وكان طفل يبلغ من العمر سنتين، قد سقط على قضبان القطار في محطة مترو ميلانو، الثلاثاء.

وما أن رأى الشاب لورينزو بيانازا ما حدث للطفل، سارع بالقفز من الرصيف ليعيد الطفل مرة أخرى إلى بر الأمان.

وأظهرت مقطع الفيديو الطفل وهو يجري ويترك أمه التي كان يجلس بجوارها، ويقفز على القضبان في مسار القطار، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

واندفعت الأم وركاب آخرون باتجاه القضبان لرؤية ما حدث للطفل، قبل أن يلقي بيانازا حقيبة ظهره ويقفز على الفور لالتقاط الطفل وإعادته إلى أمه.

ووجد المراهق الوقت لالتقاط لعبة الطفل من فوق القضبان، متوقفا برهة لمراقبة القطار القادم الذي وصل بعد تسعين ثانية.

ونقل الطفل واسمه محمد، في وقت لاحق إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية له، وتبين عدم إصابته بجروح.