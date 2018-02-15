وسيرأس المخرج الألماني توم تيكوير لجنة التحكيم في الدورة الـ68 للمهرجان، الذي يشكل بداية أولى مهرجانات الأفلام الأوروبية الكبرى. وسيبدأ المهرجان فعالياته يوم الخميس 25 فبراير.

ومن المقرر عرض فيلم "جزيرة الكلاب" في دور السينما الأميركية في مارس، وسيعرض في باقي دول العالم في أبريل.

وسوف يكون أول فيلم رسوم متحركة يعرض في افتتاح مهرجان برلين. ويعد هذا هو الفيلم الرابع الذي يقدمه أندرسون في هذه المسابقة.

وكانت آخر مشاركاته في "فندق بودابست الكبير"، الذي عرض في مهرجان برلين لعام 2014.

فيلم أندرسون شارك في التمثيل الصوتي فيه إدوارد نورتون وبيل موراي وسكارليت جوهانسون وتيلدا سوينتون إلى جانب عدد من الشخصيات الأخرى.