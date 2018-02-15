وقال فينغر في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "أعتقد أنه بالإجماع ترغب كل الأندية في إلغاء هذه اللائحة في أوروبا"، وفق "رويترز".

وتمنع اللوائح أي لاعب من تمثيل فريقين مختلفين في أوروبا خلال الموسم ذاته.

وانضم أوباميانغ إلى أرسنال الشهر الماضي ولن يكون بوسعه اللعب في الدوري الأوروبي، لكونه شارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا مع فريقه السابق بروسيا دورتموند.

ولا يملك فينغر خيارات هجومية سوى داني ويلبيك وإيدي نكيتيا في ذهاب دور 32 للدوري الأوروبي أمام أوسترسوند الخميس في ظل معاناة ألكسندر لاكازيت من إصابة في الركبة.