وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن الهجوم بدأه الجيش الروسي، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف أن "قرار نسب الهجوم (لروسيا) بشكل علني يؤكد حقيقة أن المملكة المتحدة وحلفاءها لن يتهاونوا مع الأنشطة الإلكترونية الخبيثة"، مؤكدة أن "الهدف الأساسي (للهجوم) كان التخريب".

وبدأ الهجوم المسمى "نوتبيتيا" في يونيو في أوكرانيا، حيث أصاب أجهزة الكمبيوتر في مصالح حكومية والشركات بالشلل قبل أن ينتشر حول العالم ليعلق العمليات في موانئ ومصانع ومكاتب.

وسبق أن نفت موسكو ضلوعها في هجوم "نوتبيتيا".

وكانت "شركة ريكيت" للسلع الاستهلاكية وشركة الشحن الدنمركية "إيه.بي مولر-ميرسك" من بين الشركات المتضررة بعد أن بلغت الخسائر الإجمالية نتيجة الهجوم مئات الملايين من الجنيهات.

وقال وزير الدفاع البريطاني غافين وليامسون إن الهجوم جزء من حقبة جديدة من الحرب وإن على بريطانيا أن ترد.

وقال "ينبغي أن نكون على أهبة الاستعداد للتصدي لهذه التهديدات الصريحة والمكثفة".