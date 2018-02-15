وأظهرت لقطات تلفزيونية تيلرسون وهو يجلس في غرفة وبجواره مقعد شاغر، قبل أن يدخل نظيره اللبناني جبران باسيل ويصافحه، فيما بدا خروجا على العرف الدبلوماسي.

وقال شاهد عيان إن باسيل لم يستقبل تيلرسون عند مدخل القصر عندما وصل موكبه، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

من جانبها، نفت الرئاسة اللبنانية حدوث أي خروج عن العرف الدبلوماسي عندما اضطر تيلرسون للانتظار قبل محادثاته مع الرئيس عون في القصر الرئاسي.

وقال رفيق شلالا مدير المكتب الإعلامي للرئيس إن تيلرسون وصل مبكرا بضع دقائق عن المتوقع وإن الاجتماع بدأ في موعده.

ويزور تيلرسون لبنان، وهو من الدول الرئيسية التي تحصل على مساعدات عسكرية أميركية، في إطار جولة إقليمية.

ومن المقرر أيضا أن يجتمع تيلرسون برئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري.