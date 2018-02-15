وقدم مسؤولو الصحة في بانكوك أقراص الحديد وحمض الفوليك في علب وردية اللون بمناسبة عيد الحب الأربعاء في 6 مواقع لتشجيع الأزواج على الاستعداد للإنجاب، وفق ما أوردت "رويترز".

وقدموا نشرة مع الأقراص تشرح كيفية الاهتمام بالصحة العامة من أجل الإنجاب.

وتشهد تايلاند، مثل غيرها من دول آسيا، زيادة أعداد كبار السن من سكانها، وانخفاض معدل المواليد بحدة من أكثر من 6 أطفال لكل امرأة في عام 1960 إلى 1.5 في 2015 وفقا لبيانات البنك الدولي.

وكان بحث أمور العلاقات والجنس من المحرمات في السابق، لكن السلوكيات تغيرت ويجري بحث هذه القضايا الآن علنا.

ومع ذلك يقول خبراء الصحة إنه يتعين على تايلاند اتخاذ خطوات أكثر لتعزيز الصحة الإنجابية من أجل زيادة معدلات المواليد، فبيانات البنك الدولي تظهر أن تايلاند، إلى جانب الصين، لديهما أعلى نسبة من كبار السن في الدول النامية في شرق آسيا.

وبلغ عدد السكان في تايلاند ذروته وسيبدأ في التناقص بحلول عام 2030 مما يشير إلى مشكلات اقتصادية محتملة مثل نقص العمالة وتقلص قاعدة دافعي الضرائب مع تراجع عدد السكان في الشريحة العمرية القادرة على العمل.

وطرحت الحكومات المتعاقبة خططا مختلفة لتشجيع الإنجاب، لكنها لم تحقق نجاحا يذكر كما حدث في سنغافورة المجاورة، التي تشهد واحدا من أدنى معدلات المواليد في العالم.

وطرحت تفسيرات مختلفة لتراجع معدل المواليد في تايلاند منها ارتفاع تكاليف المعيشة والتزامات العمل وابتعاد السكان عن حياة الريف، التي كانت تتطلب أسرا كبيرة، وانتقالهم للعيش في المراكز الحضرية.