وذكر بيان رسمي لوزارة الدفاع المصرية أن تشكيلات من القوات الجوية أقلعت لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد احداثياتها والتعامل معها علي مدار الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن استهداف وتدمير هذا التجمع.

وأضافت أن التجمع كان يضم 10 سيارات كانت تحاول التسلل وأنه جرى تدميرها بالكامل.

وتواصل القوات المسلحة تنفيذ جهودها الرامية لإحكام السيطرة على حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وشددت مصر من إجراءاتها الأمنية على الحدود الغربية للبلاد، بعد هجوم إرهابي على قوة أمنية على طريق الواحات، أسفر عن مقتل 16 شرطيا وإصابة آخرين.