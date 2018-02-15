ولم يكلف الجناح الإسباني أسينسيو ريال مدريد أكثر من 3.5 مليون يورو من مايوركا في 2014 وشارك كبديل في الدقيقة 79، لكنه لعب دورا حاسما في هدفي كريستيانو رونالدو ومارسيلو ليمنح بطل أوروبا فوزا متأخرا ويفرض سيطرته على المواجهة.

وبعد أقل من 3 دقائق من المشاركة، انطلق اللاعب البالغ عمره 22 عاما داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى، ومرر إلى رونالدو الذي وضع الكرة داخل الشباك بركبته ليتقدم ريال للمرة الأولى في الدقيقة 83.

وانطلق اللاعب الإسباني الدولي مرة أخرى من الناحية اليسرى ومرر إلى مارسيلو الذي هز الشباك محرزا الهدف الثالث ليصبح باريس سان جرمان بحاجة للفوز بفارق هدفين على الأقل في مباراة الإياب ليتفادى خروجه المبكر المحرج من دور الستة عشر للعام الثاني على التوالي.

وخرج باريس سان جرمان بشكل مذل من الدور ذاته في العام الماضي أمام برشلونة بعد هزيمته 6-1 في مباراة الإياب.

وبدا أن تعاقد سان جرمان مع نيمار من برشلونة في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو هو بمثابة إعلان واضح لرغبته في ترك بصمته في هذه البطولة القارية.