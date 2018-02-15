وقال ناشطون إن رتلا عسكريا تركيا وصل برفقة مسلحي جبهة النصرة إلى منطقة الصرمان شرق معرة النعمان بريف إدلب ويبدأ بنشر آلياته تمهيداً لإنشاء نقطة مراقبة.

والمنطقة التي دخلتها القوات التركية مشمولة ضمن مناطق خفض التوتر.

وكانت القوات التركية قد دخلت لأول مرة إلى شمال محافظة إدلب في أكتوبر الماضي باتفاق مع جبهة النصرة.

وتشكل محافظة إدلب واحدة من 4 مناطق سورية تم التوصل فيها لاتفاق خفض التوتر في مايو، في إطار محادثات أستانة برعاية روسيا وإيران، حليفتي النظام السوري، وتركيا الداعمة للمعارضة.

ويستثني الاتفاق المجموعات المتشددة، وبينها تنظيم داعش وجبهة النصرة، التي غيرت اسمها إلى هيئة تحرير الشام.