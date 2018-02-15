وأضاف جهاز الإحصاء في بيان أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.309 مليون بانخفاض 282 ألفا عن الربع المقابل من 2016 وبتراجع 204 آلاف عن الربع الثالث من 2017، وفق "رويترز".

وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم قوة العمل بلغ 29.272 مليون بارتفاع 202 ألف عن الربع المقابل من 2016.

وتعمل مصر على العديد من المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس والطرق الجديدة.