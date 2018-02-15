وتتزايد حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور في فصل الشتاء.

وقال مركز الوقاية الصحية التابع لحكومة هونغ كونغ في بيان في وقت متأخر، الأربعاء، إن اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة في وزارة الصحة في البر الرئيسي الصيني أبلغته بالحالة.

وذكرت حكومة هونغ كونغ نقلا عن اللجنة أن هذه هي أول إصابة بشرية بالسلالة (إتش7 إن 4) في العالم.

وكانت الحالة لامرأة تبلغ من العمر 68 عاما في إقليم جيانغ سو ظهرت عليها الأعراض في 25 ديسمبر ونقلت إلى المستشفى في الأول من يناير وخرجت في 22 يناير.

يذكر أن سلالة (إتش 7 إن9) من فيروس إنفلونزا الطيور أكثر شيوعا في الصين بين البشر.

ومنذ عام 2013 لقي 600 شخص على الأقل حتفهم في الصين ومرض أكثر من 1500 بسبب فيروس (إتش7 إن 9).