وكانت المباراة الأولى في الانتصار الساحق 7-صفر على ماريبور في دور المجموعات بدوري الأبطال، وهو أكبر فوز للفريق خارج أرضه في البطولات الأوروبية.

وواصل ليفربول تألقه بالقميص البرتقالي بانتصارين برباعية على وست هام يونايتد وثلاثية على ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي.

وارتدى الفريق القميص مرة أخرى عندما حل ضيفا على أرسنال في الدوري في ديسمبر، وأحرز 3 أهداف، لكنه اكتفى بالتعادل مع منافسه العنيد.

ويملك محمد صلاح رقما مميزا، إذ أحرز 8 أهداف في 5 مباريات بهذا القميص وسجل هدفه 22 في الدوري في الانتصار 2-صفر على ساوثامبتون، الأحد الماضي.

وهز النجم المصري الشباك مرة أخرى مع ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو في الفوز على بورتو، إذ سجل اللاعب السنغالي ثلاثية ليقترب ليفربول من دور الثمانية.

ورغم وجود جدل بين المشجعين بشأن شكل القميص البرتقالي فإنه لا يوجد شك أن الفريق نفسه يشعر بالراحة، إذ بلغ معدله 4 أهداف في المباراة الواحدة عند ارتداء القميص الثالث.