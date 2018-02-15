وأضافت الوزارة أن ماتيس "دعا لتجديد التركيز على الحملة الرامية لهزيمة داعش ومنع أي محاولة من جانب التنظيم الإرهابي لإعادة بناء نفسه في سوريا".

من جانب آخر، يصل مساء الخميس إلى العاصمة التركية أنقرة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون في زيارة رسمية تستمر ليومين.

وذكرت مصادر في القصر الرئاسي أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيلقي تيليرسون عند الساعة 8:30 بتوقيت أبوظبي، حيث سيبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وعملية "غصن الزيتون" في عفرين والأزمة السورية وقضايا إقليمية أخرى.

فيما سيلتقي لاحقا برئيس الوزراء بن علي يلدريم ونظيره مولود جاويش أوغلو.