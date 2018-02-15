وبحلول الساعة 06:04 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتا أو 1.4 بالمئة عن آخر تسوية مسجلا 61.44 دولار للبرميل، بعدما ارتفع 2.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 69 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 65.05 دولار للبرميل بعد زيادة 2.6 بالمئة، الأربعاء.

وقال متعاملون إن الأسعار ارتفعت بدعم من تراجع الدولار الأميركي مقابل عملات رئيسية.

والأهم من ذلك الدعم الذي وجدته السوق في تصريحات السعودية، أكبر منتج للنفط في أوبك، والتي أكدت دعمها لتخفيضات الإنتاج التي، تقودها أوبك ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا منذ 2017 في مسعى لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق وتعزيز الأسعار.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، الأربعاء: "أعتقد أننا سنلتزم بسياستنا لخفض الإنتاج طوال عام 2018".

غير أن زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة، التي لم تشارك في اتفاق خفض الإنتاج، تهدد بتقويض الجهود التي تقودها أوبك لتحقيق التوازن في الأسواق.