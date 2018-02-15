وكان داميان ليلارد المساهم الأكبر في فوز بورتلاند بتسجيله 44 نقطة، كما أضاف سي جاي مالكولك 29 نقطة للفائز لينهي فريقه سلسلة من 7 هزائم أمام منافسه.

ورفع بورتلاند رصيده إلى 32 فوزا مقابل 26 خسارة ليرتقي إلى المركز السادس في المجموعة الغربية.

في المقابل، مني ووريرز بخسارته الرابعة عشرة مقابل 44 فوزا ليبقى في المركز الثاني وراء هيوستن روكتس في الترتيب.

ولقي بوسطن سلتيكس خسارته الرابعة في آخر 5 مباريات بسقوطه أمام لوس أنجلوس كليبرز 129-119 بقيادة المتألق دي أندري جوردان صاحب 30 نقطة (رقم قياسي شخصي).

ونجح جوردان في 13 متابعة و3 تمريرات حاسمة ليمنح فريقه فوزا مستحقا خارج ملعبه ليعزز من حظوظه في بلوغ البلاي أوف عن المجموعة الغربية، أما أفضل مسجل في صفوف سلتيكس فكان كايري إيرفينغ برصيد 33 نقطة.

ويحتل سلتيكس المركز الثاني في المجموعة الشرقية بـ40 فوزا مقابل 19 خسارة وراء المتصدر تورونتو رابتورز، الذي حقق فوزا صريحا على شيكاغو بولز 122-98.

في المقابل، حقق نيو أورليانز بيليكانز فوزا كبيرا على لوس أنجلوس ليكرز 139-117 بفضل أنطوني ديفيس صاحب 42 نقطة مع 15 متابعة و3 تمريرات حاسمة.

وشهدت المباراة طرد لاعب بيليكانز راجون روندو والوافد جديد إلى ليكرز إيزيا توماس في الربع الأول، علما بأنهما كانا يلعبان سابقا جنبا إلى جنب في صفوف بوسطن سلتيكس.

كما طرد الحكم مدرب ليكرز لوك والتون بعد انتقاداته اللاذعة تجاه الجهاز التحكيمي خلال الشوط الثاني من المباراة إثر مخالفة على لاعبه كايل كوزما.

كما سجل جيمس هاردن 28 نقطة ليقود هيوست روكتس إلى فوزه العاشر تواليا وكان على ساكرامنتو كينغز 100-91.

وفي المباريات الأخرى، فاز إنديانا بيسرز على بروكلين نتس 108-103، وواشنطن ويزاردز على نيويورك نيكس 118-113، ويوتا جاز على فينيكس صنز 107-97، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على ممفيس غريزليز 121-114، وديترويت بيستونز على أتلانتا هوكس 104-98، وتشارلوت هورنتس على أورلاندو ماجيك 104-102، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ميامي هيت 104-102.