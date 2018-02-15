وتقدمت شيفرين (22 عاما) على النروجية راغنهيلد موفينكل وعلى الإيطالية فيديريكا برينيون.

وكانت شيفرين بطلة سباق التعرج في دورة سوتشي عام 2014 عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها فقط، سيطرت بشكل شبه تام على منافسات هذا الاختصاص في مطلع الموسم وحققت 10 انتصارات في سلسلة بطولات كأس العالم في 5منافسات مختلفة، منها 5 انتصارات متتالية في يناير قبل أن يتراجع مستواها في الأسابيع الأخيرة.

وكان هذا السباق مقررا الاثنين الماضي، لكن الرياح العاتية التي ضربت بيونغ تشانغ في اليوم الأخير حالت دون إقامته في موعده الأصلي.

ويمكن لشيفرين أن تكون من الرياضيات الأكثر تتوجيا في هذه الألعاب لأنها ستخوض أيضا منافسات التعرج السوبر طويل، والانحدار، والكومبينيه ومسابقات الفرق، على الرغم من أنها أعربت عن عدم تأكدها "من أنني سأتمتع بالطاقة الكافية لفعل (كل) ذلك".