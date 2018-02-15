وقال والي ديار بكر في بيان مقتضب إن العملية العسكرية انتهت، كما جرى رفع حظر التجول الذي فرض تزامنا معها في قرى ديار بكر، مشيرا إلى أن غاية العملية كانت نشاط حزب العمال الكردستاني الانفصالي الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

وأضاف أن العملية أدت إلى كشف وتدمير مخابىء ومراكز لقيادة ما وصفه بالحزب الإرهابي الانفصالي، ومخازن للذخيرة في مناطق جبلية وعرة وأخرى كثيفة الأشجار.

وأفاد بيان الوالي بأنه لم يتعرض أي مدني للأذى خلال هذه العملية بفضل حظر التجوال .

وكانت أنقرة أطلقت، الأربعاء، عملية عسكرية قصيرة في 180 قرية وبلدة في ديار بكر، وشارك في العملية نحو 1200 عنصر من قوات الجندرمة (الدرك) وحرس القرى (قوات شبه عسكرية)، تساندهم طائرات من دون طيار ومروحيات تشارك في العملية.

وكانت تقارير إخبارية تحدثت عن شن السلطات التركية حملة اعتقالات في ديار بكر في يناير الماضي، بعد انطلاق عملية العسكرية في منطقة عفرين الكردية السورية المتاخمة للحدود التركية.

ويعصف العنف بجنوب شرق تركيا، ذي الغالبية الكردية، منذ انهيار وقف لإطلاق النار بين الدولة وحزب العمال الكردستاني عام 2015، بعد أن دام عامين ونصف العام.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح عام 1984، سعيا لقيام دولة تتمتع بالحكم الذاتي، وقتل نحو 40 ألف شخص خلال الصراع بين الحزب والسلطات التركية.