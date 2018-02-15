وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن محرز عاد لمستواه المعتاد أجاب بويل: "أعتقد أنه يؤدي أفضل من المعتاد فهو يستمتع بلعب كرة القدم وبالمران مع زملائه في الفريق. إنه في مستوى جيد وبدون أي مشاكل"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" الخميس.

وعاد محرز لتدريبات الفريق الجمعة الماضية للمرة الأولى بعد فشل صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي، في وقت أشارت فيه وسائل إعلام محلية إلى أن اللاعب غاب بسب شعوره "بالإحباط".

لكن محرز (26 عاما) أصدر بيانا وصف فيه التكهنات بشأن أسباب غيابه عن الفريق بأنها "افتراضات غير صحيحة".

ولعب محرز بديلا في الشوط الثاني في الهزيمة 5-1 أمام مانشسترسيتي مطلع الأسبوع الجاري، ويتوقع أن يشارك أساسيا أمام شيفلد يونايتد في كأس الاتحاد، الجمعة، بعد أن أظهر تحسنا في التدريب.

وأضاف المدرب بويل: "عاد (محرز) ويحمل ابتسامة على وجهه بعد أن تجاوز الماضي. كل اللاعبين يرغبون في مواصلة الطريق".