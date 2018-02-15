وسجل "صاروخ ماديرا" هدفه من ركلة جزاء، ليرفع رصيده التهديفي في صدارة هدافين المسابقة برصيد 10 أهداف، ويصبح أول لاعب يسجل في 7 مباريات مختلفة في دوري الأبطال بموسم واحد، وهو أيضا الهدف العاشر له في شباك فريق فرنسي، ليصبح رونالدو أكثر من هز الشباك الفرنسية في دوري أبطال أوروبا.

كما أصبح الهدف، هو رقم 101 له في دوري أبطال أوروبا، بقميص ريال مدريد فقط منذ أن أنضم لصفوف الفريق موسم 2009-2010.

يذكر أن نجم برشلونة الإسباني، ميسي، سجل 97 هدفا مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا ليأتي خلف رونالدو في قائمة هدافي المسابقة الأوروبية.

ويحمل هدف رونالدو من ركلة جزاء في الفريق الباريسي، الرقم 14، له كأكثر فريق تسجيلا للأهداف من ركلات جزاء في دوري الأبطال، فيما يأتي ميسي خلفه برصيد 11 هدفا.