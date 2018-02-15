جاء ذلك في بيان لأمها جودي جارلاند ووالدها المخرج السينمائي فينسنتي مينيلي.

وقالت دار مزادات "بروفايلز إن هيستروي" في كاليفورنيا إن مزاد "لاف ليزا" في مايو أيار، وهو الأول عن مقتنيات مينيلي الشخصية الكثيرة، سيعرض أيضا سيارتها رولز رويس سيلفر شادو المنتجة عام 1971 وسيناريو فيلم كباريه وعليه ملحوظات بخط يد الممثلة.

وكان الفيلم الغنائي الذي أنتج عام 1972 منح مينيلي جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها كمغنية في ناد ليلي في برلين.