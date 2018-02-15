لكن بالنسبة لفرقة أمنية من 23 كلبا تحرس المدينة المحرمة الشهيرة في قلب بكين فلا مكان للراحة.

وقال تشانغ فوماو (59 عاما) رئيس دورية الكلاب والذي يتولى تدريبها منذ أكثر من 30 عاما "لا اختلاف سواء في (عطلة) العام الصيني الجديد أو غيرها. اللصوص لا يأخذون إجازات ونحن أيضا. وعلينا الحراسة 24 ساعة في اليوم".

ويحيط بالمدينة المشيدة في مطلع القرن السابع عشر والمؤلفة من 9999 غرفة خندق مائي وتقع على مساحة 183 فدانا شمالي ميدان تيانانمين.

وتباهى القصر الذي تحول إلى متحف ببيع 16.7 مليون تذكرة في العام الماضي. وكان القصر مقر إقامة أباطرة الصين ويحوي الآن كنوزا وطنية منها زهرية برونزية تعود إلى ثلاثة آلاف عام مضت ولوحة بطول خمسة أمتار تصور الحياة اليومية لأسرة سونغ.

وتراجعت التقارير المتعلقة بمحاولات السرقة على مر السنين لكن الحزب الشيوعي مهتم بالحفاظ على القصر الذي يعد رمزا وطنيا للصين.

وبدأ تشانغ حياته موظفا في المتحف عندما كان عمره 20 عاما ويستعد للتقاعد العام المقبل. وظل الرجل ينام ويعمل بجوار الكلاب لسنوات.

وقال تشانغ "حياتنا بسيطة فأنا أطعم الكلاب في الصباح... وأدربها وأطعمها ثانية وأنظفها ..."

وأضاف "في الليل أحضرها (الكلاب) للتجول في المدينة المحرمة بعد خروج كل الزوار".