ويحتاج فيدرر (36 عاما) للوصول إلى الدور قبل النهائي لينتزع المركز الأول بالتصنيف من رفائيل نادال وليستعيد القمة لأول مرة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2012.

وحسم فيدرر المجموعة الأولى أمام بيملمانز المصنف 116 خلال 19 دقيقة فقط وفاز بأول خمسة أشواط بفضل تسديداته الرائعة مكررا لمحات من أدائه في ملبورن الشهر الماضي عندما توج بلقب استراليا في أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام.

وحاول اللاعب البلجيكي المقاومة عندما كانت النتيجة 3-2 في المجموعة الثانية لكن فيدرر أنهى المهمة في 46 دقيقة.

وقد يتخطى فيدرر الأميركي أندريه أغاسي كأكبر لاعب سنا يتصدر التصنيف إذا فاز في المباراتين المقبلتين في روتردام كما سيحقق رقما قياسيا اخر يتعلق بأطول فترة زمنية تفصل بين اعتلاء لاعب لصدارة التصنيف العالمي (خمس سنوات و106 أيام).

ويملك فيدرر بالفعل الرقم القياسي لعدد الأسابيع التي احتل فيها لاعب صدارة التصنيف (إجمالي 302 أسبوع).