وخطف هدف صلاح في الدقيقة 29 الأنظار من ثلاثية ماني ليرفع اللاعب المصري رصيده إلى 30 هدفا هذا الموسم بجميع المسابقات.

وسدد جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول كرة ارتدت من القائم لتصل إلى صلاح الذي رفع الكرة من فوق جوزيه سا حارس بورتو ثم سيطر عليها برأسه قبل أن يضعها في المرمى.

وأكمل روبرتو فيرمينو الفوز الكبير لينزل بمتصدر الدوري البرتغالي أقسى هزائمه على أرضه على الاطلاق في مسابقة أوروبية ويحسم نظريا التأهل لدور الثمانية.

ويخوض فريق المدرب الألماني يورغن كلوب والهداف المصري صلاح الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 2009.

ويقدم صلاح مستويات رائعة منذ انتقاله من روما الإيطالي، ويحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي (22) بفارق هدف عن هاري كاين مهاجم توتنهام.

وسجل أهداف الفائز مانيه (25 و53 و85) والمصري محمد صلاح (29) والبرازيلي روبرتو فيرمينو (70).

وتقام مباراة الإياب في 6 آذار/مارس المقبل على ملعب إنفيلد.