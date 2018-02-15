وقال زوما في مداخلة عبر التلفزيون "قررت الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية بمفعول فوري، مع أنني على خلاف مع قيادة حزبي".

وأضاف "يجب عليّ أن أقبل بأنّ حزبي ومواطنيّ يريدون رحيلي"، مشددا على أنه "لطالما كان عضوا منضبطا في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي".

وبعد أسابيع من المشاورات العبثية التي أغرقت البلاد في أزمة سياسية كبيرة، قررت قيادة المؤتمر الوطني أخيرا الثلاثاء الطلب من جاكوب زوما التخلي عن منصبه.