اليمن.. اشتباكات عنيفة بين مليشيا الحوثي ومجهولين في صنعاء
وأشارت مصادر سكاي نيوز عربية إلى أن الاشتباكات تركزت في جولتي الكُميم والرويشان في حي حدة أرقى أحياء صنعاء.
واستقدمت ميلشيا الحوثي تعزيزات مدرعة إلى حي حدة وسط صنعاء بعد اشتداد الاشتباكات.
كما أغلقت ميليشيا الحوثي جميع الطرقات المؤدية إلى مبنى القومي في حي شعوب وسط صنعاء إضافة إلى إغلاق الطرق من باب السلام حتى المنطقة المؤدية إلى شارع خولان.
المغرب يتبنى قانون مكافحة العنف ضد المرأة
وبعد العديد من التعديلات على مشروع القانون منذ 2013، تبنى البرلمان نهائيا مشروع القانون بأغلبية 112 صوتا مقابل اعتراض 50 وامتناع عضو واحد عن التصويت.
ويجرم القانون للمرة الأولى "بعض الأفعال التي تعتبر من أشكال المضايقة والاعتداء والاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة"، بحسب مذكرة لوزارة الأسرة المغربية.
ويشدد القانون العقوبات في بعض الحالات وينص على "آليات للتكفل بالنساء ضحايا" العنف.
وجاء في دراسة حديثة للمفوضية السامية للتخطيط (جهاز الإحصاء المغربي) إنه في الأوساط الحضرية قالت 40,6 بالمئة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عاما إنهن كن "ضحايا عنف على الأقل مرة واحدة".
وأشار المرصد الوطني للعنف المسلط على المرأة إلى أن الأماكن العامة هي التي تشهد أكثر مظاهر العنف بحق المرأة.
اعتقال عناصر إرهابية في تونس
وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية أن عناصرها بمحافظة سيدي بوزيد غرب البلاد، أوقفت عنصراً إرهابياً وحجزت لديه وثائق تروج للإرهاب، مشيراً إلى أنه تم الاحتفاظ بالعنصرين لمواصلة التحريات معهما.