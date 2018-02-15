مصر.. النيابة تصدر مذكرة جلب بحق عبد المنعم أبو الفتوح
وقال نجل أبو الفتوح على حسابه على موقع فيس بوك إنه تم إلقاء القبض على والده وأعضاء المكتب السياسي للحزب أحمد عبدالجواد، أحمد سالم، محمد عثمان، عبدالرحمن هريدي، أحمد امام ، تامر جيلاني.
وكان أبو الفتوح أحد كوادر جماعة الإخوان وقياديا فيها، قبل أن ينشق عليها، ويخوض انتخابات الرئاسة عام ألفين واثني عشر.
دمشق تتصدى لطائرات تجسس إسرائيلية في القنيطرة
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في خبر عاجل "الدفاعات السورية تتصدى لطائرات استطلاع إسرائيلية فوق القنيطرة وتجبرها على مغادرة الأجواء".
العاهل السعودي يجري اتصالا هاتفيا ببوتن
وتم خلال الاتصال "استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها، وبحث العديد من القضايا الإقليمية والدولية"، وفق ما ذكرت وكالة واس.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد الزعيمان على "أهمية بذل الجهود للوصول إلى حل سياسي للأزمة، وإنهاء معاناة الشعب السوري".
كما تم خلال الاتصال "بحث التعاون المثمر بين المملكة وروسيا لتحقيق استقرار الأسواق العالمية للنفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي".