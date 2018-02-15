وقال نجل أبو الفتوح على حسابه على موقع فيس بوك إنه تم إلقاء القبض على والده وأعضاء المكتب السياسي للحزب أحمد عبدالجواد، أحمد سالم، محمد عثمان، عبدالرحمن هريدي، أحمد امام ، تامر جيلاني.

وكان أبو الفتوح أحد كوادر جماعة الإخوان وقياديا فيها، قبل أن ينشق عليها، ويخوض انتخابات الرئاسة عام ألفين واثني عشر.