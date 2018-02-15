وأشارت مصادر سكاي نيوز عربية إلى أن الاشتباكات تركزت في جولتي الكُميم والرويشان في حي حدة أرقى أحياء صنعاء.

واستقدمت ميلشيا الحوثي تعزيزات مدرعة إلى حي حدة وسط صنعاء بعد اشتداد الاشتباكات.

كما أغلقت ميليشيا الحوثي جميع الطرقات المؤدية إلى مبنى القومي في حي شعوب وسط صنعاء إضافة إلى إغلاق الطرق من باب السلام حتى المنطقة المؤدية إلى شارع خولان.